Баркли высказался о решении Керра оставить Тейтума в запасе весь матч с Сербией на ОИ

11-кратный участник Матча всех звёзд НБА Чарльз Баркли поделился мнением о решении главного тренера сборной США Стива Керра оставить лёгкого форварда Джейсона Тейтума на скамейке запасных во время матча с Сербией (110:84) на Олимпиаде в Париже.

«Каждый заслуживает того, чтобы сыграть хотя бы 10 минут. Чак Дэйли (главный тренер сборной США на Олимпиаде 1992 года. – Прим. «Чемпионата») проделал фантастическую работу, у него было два варианта стартовых составов. Помню, он сказал: «Вы, ребята, начнёте, когда сыграем с лучшей командой». Речь шла обо мне, Майкле и других парнях. Но он также сказал: «У нас будет вторая стартовая пятёрка на определённые матчи». Он заявил: «Вы, ребята, будете играть первые десять минут, а вы, ребята, – вторые десять минут». Это же неправильно, что все будут тренироваться, а потом кто-то не будет участвовать в этих чёртовых Олимпийских играх. Им нужно дать хотя бы 10–15 минут», — сказал Баркли в эфире SiriusXM NBA Radio.

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