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Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля
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Сегодня, 31 июля, в рамках летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной игровой день в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Игры проведут как мужские, так и женские национальные команды.

Расписание игрового дня в баскетболе 3x3 31 июля:

18:30 мск. Женщины. Групповой раунд. Германия — Австралия;
19:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Канада — Китай;
19:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Нидерланды;
20:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Китай;
22:00 мск. Женщины. Групповой раунд. Франция — Испания;
22:30 мск. Женщины. Групповой раунд. США — Азербайджан;
23:05 мск. Мужчины. Групповой раунд. Литва — Франция;
23:35 мск. Мужчины. Групповой раунд. США — Польша.

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