БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

Баскетбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 июля, состоится очередной игровой день в рамках олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено четыре матча среди мужских и женских национальных команд. Сперва на паркет выйдут женщины, а мужчины начнут игровой день уже в вечернее и ночное время.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины
Расписание матчей 31 июля (время — московское)

12:00, Группа A. Пуэрто-Рико – Испания;
14:30, Группа A. Китай – Сербия.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Мужчины
Расписание матчей 31 июля (время — московское)

18:15, Группа C. Пуэрто-Рико – Сербия;
22:00, Группа C. США – Южный Судан.

Действующим чемпионом Олимпиады и в мужском, и в женском баскетболе является сборная США. В финале соревнований в Токио мужчины победили французов, а женщины обыграли японок.

Материалы по теме
Возможно, Южный Судан остановит звёздный наплыв американцев? LIVE
Live
Возможно, Южный Судан остановит звёздный наплыв американцев? LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android