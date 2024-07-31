Баскетбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

Сегодня, 31 июля, состоится очередной игровой день в рамках олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено четыре матча среди мужских и женских национальных команд. Сперва на паркет выйдут женщины, а мужчины начнут игровой день уже в вечернее и ночное время.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины

Расписание матчей 31 июля (время — московское)

12:00, Группа A. Пуэрто-Рико – Испания;

14:30, Группа A. Китай – Сербия.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Мужчины

Расписание матчей 31 июля (время — московское)

18:15, Группа C. Пуэрто-Рико – Сербия;

22:00, Группа C. США – Южный Судан.

Действующим чемпионом Олимпиады и в мужском, и в женском баскетболе является сборная США. В финале соревнований в Токио мужчины победили французов, а женщины обыграли японок.

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