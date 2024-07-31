Баскетбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

Сегодня, 31 июля, состоится очередной игровой день в рамках олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено четыре матча среди мужских и женских национальных команд. Сперва на паркет выйдут женщины, а мужчины начнут игровой день уже в вечернее и ночное время.
Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины
Расписание матчей 31 июля (время — московское)
12:00, Группа A. Пуэрто-Рико – Испания;
14:30, Группа A. Китай – Сербия.
Олимпиада-2024. Баскетбол. Мужчины
Расписание матчей 31 июля (время — московское)
18:15, Группа C. Пуэрто-Рико – Сербия;
22:00, Группа C. США – Южный Судан.
Действующим чемпионом Олимпиады и в мужском, и в женском баскетболе является сборная США. В финале соревнований в Токио мужчины победили французов, а женщины обыграли японок.