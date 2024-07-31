Кевин Дюрант высказался о своей игре в матче с Сербией на Олимпиаде в Париже

Лёгкий форвард сборной США Кевин Дюрант поделился мнением о своём выступлении в матче с национальной командой Сербии в 1-м туре олимпийского баскетбольного турнира в Париже.

«Это было потрясающе. Мои лёгкие справились. Но чем больше я играю, тем лучше себя чувствую. Я должен отдать должное своим товарищам по команде за то, что они отдавали мне мяч, находили меня, когда я был открыт, делали для меня заслоны. Мне оставалось только завершить атаку», — сказал Дюрант в интервью пресс-службе Федерации баскетбола США.

Напомним, США победили Сербию со счётом 110:84. Дюрант в этой встрече набрал 23 очка, к которым прибавил два подбора. Следующую игру американцы проведут сегодня, 31 июля. Команда Стива Керра встретится с национальной командой Южного Судана. Начало – в 22:00 мск.

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