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Д'Анджело Расселл оценил выступление «Лейкерс» в последних двух сезонах НБА

Д'Анджело Расселл оценил выступление «Лейкерс» в последних двух сезонах НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл поделился мнением о выступлении калифорнийской команды в двух последних сезонах.

«Когда я вернулся в прошлом году, мы сразу же нашли общий язык и играли на высоком уровне. Мы были на одной волне, хотя времени для этого у нас было немного. А потом мы впервые столкнулись с трудностями в противостоянии с «Денвером». Затем мы начали этот год. У нас было время подготовить наших основных парней. Не все были здоровы, но у нас был хороший костяк. И мы снова играли на высоком уровне», — сказал Расселл в подкасте Tidal League.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Лейкерс» вышли в финал Западной конференции НБА, где уступили «Денвер Наггетс» (0-4 в серии). А в сезоне-2023/2024 команда закончила борьбу в первом же раунде плей-офф, вновь уступив «Денверу» (1-4 в серии).

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