Джоэл Эмбиид высказался после освистывания от французов на Олимпиаде в Париже

Центровой сборной США Джоэл Эмбиид прокомментировал критику, с которой столкнулся во время участия в Олимпийских играх в Париже. Во время матча с Сербией некоторые фанаты на трибунах свистели в адрес Эмбиида. Напомним, игрок мог выбрать сборную Франции, но в итоге предпочёл ей национальную команду США.

«Моя реакция? Никакой реакции. Я американец и играю за сборную США», — приводит слова Эмбиида The Athletic.

Напомним, сборная США победила Сербию со счётом 110:84. Эмбиид в этой встрече набрал четыре очка и сделал два подбора. Следующую игру американцы проведут сегодня, 31 июля. Команда Стива Керра встретится с национальной командой Южного Судана. Начало – в 22:00 мск.

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