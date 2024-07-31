БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джоэл Эмбиид высказался после освистывания от французов на Олимпиаде в Париже

Джоэл Эмбиид высказался после освистывания от французов на Олимпиаде в Париже
Комментарии

Центровой сборной США Джоэл Эмбиид прокомментировал критику, с которой столкнулся во время участия в Олимпийских играх в Париже. Во время матча с Сербией некоторые фанаты на трибунах свистели в адрес Эмбиида. Напомним, игрок мог выбрать сборную Франции, но в итоге предпочёл ей национальную команду США.

«Моя реакция? Никакой реакции. Я американец и играю за сборную США», — приводит слова Эмбиида The Athletic.

Напомним, сборная США победила Сербию со счётом 110:84. Эмбиид в этой встрече набрал четыре очка и сделал два подбора. Следующую игру американцы проведут сегодня, 31 июля. Команда Стива Керра встретится с национальной командой Южного Судана. Начало – в 22:00 мск.

Материалы по теме
Серый кардинал Южного Судана. Если бы не он, африканской сказки на Олимпиаде могло не быть
Серый кардинал Южного Судана. Если бы не он, африканской сказки на Олимпиаде могло не быть

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android