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Испания — Пуэрто-Рико — результат матча 31 июля 2024 года, 63:62, баскетбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Женская сборная Испании вырвала победу в матче с Пуэрто-Рико на Олимпиаде в Париже
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Завершился матч 2-го тура в группе A на олимпийском турнире в Париже среди женщин, в котором встречались сборные Испании и Пуэрто-Рико. Победу, одержанную за счёт более удачных действий в самой концовке, со счётом 63:62 (18:9, 21:16, 5:19, 19:18) одержали испанские баскетболистки.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 12:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
62 : 63
Испания
Пуэрто-Рико: Мелендес, Джонс, Росадо, Perez, Gibson, Рома, Холлингшед, Гирантес, Сан Антонио, Quinones, Паган, Benitez
Испания: Ortiz, Хиль, Торренс, Perez, Касас, Romero, Родригес, Касорла, Vilaro, Gustafson, Ginzo, Конде

Самой результативной в составе победительниц была Меган Густафсон. Своей команде она принесла 18 очков. Кроме того, на её счету 13 подборов. У пуэрториканок лучшую результативность показала Арелья Гирантес. В её активе 15 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи.

Также в группе A выступают сборные Китая и Сербии. Они сыграют тоже сегодня, 31 июля. Начало их встречи запланировано на 14:30 мск.

Женский баскетбольный турнир начался 28 июля. Финальный матч и игра за третье место пройдут 11 августа. Действующими чемпионками Олимпиады являются американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.

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