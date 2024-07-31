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Д'Анджело Расселл прояснил отношение к Вембаньяме

Д'Анджело Расселл прояснил отношение к Вембаньяме
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл поделился мнением о французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Он должен был стать сразу новичком года, лучшим оборонительным игроком, самым прогрессирующим игроком, попасть в символическую пятёрку, получить MVP. Когда убегаешь в отрыв пять против одного и этот один – он, бросаешь всё равно со средней дистанции», — сказал Расселл в подкасте Tidal League.

В настоящий момент Вембаньяма принимает участие в Олимпийских играх в Париже. Сборная Франции одержала победу в двух первым матчах (с национальными командами Бразилии и Японии). Виктор в этих встречах набрал 19 и 18 очков соответственно.

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