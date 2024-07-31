«Именно это». Гомельский назвал основную причину поражения Греции от Испании на ОИ-2024

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче сборных Греции и Испании на Олимпийских играх в Париже. Испанцы победили со счётом 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21).

«Как мне кажется, тренер сборной Греции Василис Спанулис был великим игроком. Он был лидером и по своему характеру лидером и остался. Но забыть о том, каким он был игроком, он не успел. И поэтому его надежда, что кто-то из игроков на площадке решится взять на себя ответственность, просто не оправдалась. А взять тайм-аут с тем, чтобы объяснить, что и как делать, он просто не успел. Я не хочу его осуждать, но именно его неопытность как тренера и послужила основной причиной поражения сборной Греции», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.