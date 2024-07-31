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«Именно это». Гомельский назвал основную причину поражения Греции от Испании на ОИ-2024

«Именно это». Гомельский назвал основную причину поражения Греции от Испании на ОИ-2024
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче сборных Греции и Испании на Олимпийских играх в Париже. Испанцы победили со счётом 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Испания
Окончен
84 : 77
Греция
Испания: Альдама - 19, Льюль - 13, Эрнангомес - 11, Фернандес - 10, Абринес - 8, Браун - 7, Прадилья - 7, Брисуэла - 3, Диас - 3, Эрнангомес - 3, Лопес-Аростеги, Гаруба
Греция: Адетокунбо - 27, Толиопулос - 14, Папаниколау - 9, Калатес - 8, Уолкап - 5, Ларенцакис - 5, Папаяннис - 5, Митоглу - 4, Мораитис, Калаицакис, Харалампопулос, Хугкас

«Как мне кажется, тренер сборной Греции Василис Спанулис был великим игроком. Он был лидером и по своему характеру лидером и остался. Но забыть о том, каким он был игроком, он не успел. И поэтому его надежда, что кто-то из игроков на площадке решится взять на себя ответственность, просто не оправдалась. А взять тайм-аут с тем, чтобы объяснить, что и как делать, он просто не успел. Я не хочу его осуждать, но именно его неопытность как тренера и послужила основной причиной поражения сборной Греции», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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