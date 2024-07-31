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Трёхкратный чемпион НБА объяснил, почему у Бронни Джеймса должно получиться в «Лейкерс»

Трёхкратный чемпион НБА объяснил, почему у Бронни Джеймса должно получиться в «Лейкерс»
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем поделился мнением о сыне лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни, который был выбран калифорнийской командой на минувшем драфте НБА.

«Думаю, нет другого парня, который был бы лучше подготовлен к этой конкретной ситуации или мог бы справиться с ней. Я никогда не видел, чтобы Леброн Джеймс, его команда, его семья и его люди бросали что-то в стену, просто чтобы посмотреть на последствия. Они всё рассчитывают. Такой у них подход. Они умны. Нет никого более подготовленного, чем Бронни Джеймс. Я желаю им всего наилучшего», — сказал Хаслем на канале The OGs в YouTube.

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Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

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