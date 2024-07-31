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«Уникально». Экс-тренер сборной США высказался о Дюранте после его игры с Сербией

«Уникально». Экс-тренер сборной США высказался о Дюранте после его игры с Сербией
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Бывший главный тренер сборной США по баскетболу и университетской команды Дьюк в NCAA Майк Кшишевски высказался по поводу успехов звёздного форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта в национальной команде.

«На мой взгляд, его статус обусловлен как долголетием, так и выдающимися достижениями. Это действительно уникально, но количество набранных им очков значительно превосходит результаты всех остальных», — сказал Кшишевски в интервью с журналистом Джимом Роумом.

Отметим, что в 1-м туре группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу Дюрант отметился 23 набранными очками, став самым результативным игроком матча со сборной Сербии, в котором американцы одержали убедительную победу со счётом 110:84.

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