Женская сборная Сербии разгромила Китай на Олимпийских играх в Париже

Завершился матч 2-го тура в группе A на олимпийском баскетбольном турнире в Париже среди женщин, в котором встречались национальные команды Сербии и Китая. Уверенную победу со счётом 81:59 (23:17, 22:22, 17:11, 19:9) добыли сербские баскетболистки.

Самой результативной в составе сербской сборной была разыгрывающая Ивонн Андерсон. На её счету 15 очков. В составе китаянок лучшую результативность продемонстрировали Ван Сыюй и Хань Ксу, обе набравшие по 11 очков.

Напомним, женский баскетбольный турнир стартовал 28 июля. Финальный матч, а также игра за третье место пройдут 11 августа. Действующими чемпионками Олимпиады являются американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.