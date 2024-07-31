Женская сборная Сербии разгромила Китай на Олимпийских играх в Париже
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Завершился матч 2-го тура в группе A на олимпийском баскетбольном турнире в Париже среди женщин, в котором встречались национальные команды Сербии и Китая. Уверенную победу со счётом 81:59 (23:17, 22:22, 17:11, 19:9) добыли сербские баскетболистки.
Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 14:30 МСК
Китай
Окончен
59 : 81
Сербия
Китай: Li, Сыюй, Wu, Yang, Yang, Li, Zhang, Сыцзин, Luo, Sun, Li, Xu
Сербия: Раца, Чаджо, Йованович, Андерсон, Станкович, Ногич, Jankovic, Katanic, Dugalic, Krajisnik, Джорджевич, Smailbegovic
Самой результативной в составе сербской сборной была разыгрывающая Ивонн Андерсон. На её счету 15 очков. В составе китаянок лучшую результативность продемонстрировали Ван Сыюй и Хань Ксу, обе набравшие по 11 очков.
Напомним, женский баскетбольный турнир стартовал 28 июля. Финальный матч, а также игра за третье место пройдут 11 августа. Действующими чемпионками Олимпиады являются американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.
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