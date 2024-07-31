«Таким примером был Коби». Инсайдер объяснил, почему Брайант — лучший баскетболист

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился мнением по поводу самого величайшего баскетболиста всех времён и народов. В частности, Чарания высказался по поводу члена Зала славы и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Когда я рос, Майкл Джордан уже выиграл свои шесть чемпионатов, а мне было всего четыре года. Поэтому мне трудно понять, когда люди говорят: «Посмотри видео на YouTube и пересмотри его игры». Это ведь совсем другое ощущение. Я считаю, что величие — это то, что нужно пережить самому, не так ли? Для меня таким примером был Коби Брайант. Я следил за ним с детства.

Его менталитет Мамбы и убийственный инстинкт стали для меня образцом. Как молодой человек из пакистанской семьи я чувствовал, что могу применить некоторые из этих качеств в своей повседневной жизни. Меня привлекали его менталитет победителя и стремление к успеху каждый день», — сказал Чарания на канале The OGs Show в YouTube.