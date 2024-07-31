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Италия арестовала активы российского бизнесмена и президента «Монако» по запросу Украины

Италия арестовала активы российского бизнесмена и президента «Монако» по запросу Украины
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Активы российского бизнесмена и президента баскетбольного клуба «Монако» Алексея Федорычева арестованы в Италии. Об этом информирует издание Reuters.

Сообщается, что арест имущества предпринимателя был произведён по запросу Украины, которая подозревает его в незаконном получении портовых сборов. Совокупная стоимость конфискованных активов Федорычева оценивается в $ 44,4 млн.

Отмечается, что среди конфискованных объектов Алексея оказался замок Торре дель Галло XII века, расположенный во Флоренции на холмах Арчетри. Адвокат бизнесмена отказался от комментариев изданию.

Ранее экс-игрок «Монако» Кемба Уокер объявил о завершении карьеры. Вскоре после этого он присоединился к тренерскому штабу «Шарлотт Хорнетс».

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