Гилберт Аренас лестно высказался о сборной Южного Судана

42-летний американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, Гилберт Аренас выразил поддержку бывшему игроку НБА, а ныне президенту Федерации баскетбола Южного Судана Луолу Денгу и сборной этой страны спустя всего несколько дней после того, как высмеял их в ксенофобской манере.

Аренас опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал, что Луол Денг из своих средств финансирует баскетбольную команду Южного Судана, выкрикнул его имя и название страны, добавив несколько огненных эмодзи.

Ранее Аренас в своём подкасте допустил обидные ксенофобские высказывания в адрес сборной Южного Судана, едва не обыгравшей в товарищеском матче сборную США. Это вызвало бурную реакцию баскетбольных болельщиков и игроков.

После отличного выступления против сборной США в товарищеском матче, Южный Судан обыграл Пуэрто-Рико в 1-м туре Олимпиады-2024.