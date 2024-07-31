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Гилберт Аренас лестно высказался о сборной Южного Судана

Гилберт Аренас лестно высказался о сборной Южного Судана
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42-летний американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, Гилберт Аренас выразил поддержку бывшему игроку НБА, а ныне президенту Федерации баскетбола Южного Судана Луолу Денгу и сборной этой страны спустя всего несколько дней после того, как высмеял их в ксенофобской манере.

Аренас опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал, что Луол Денг из своих средств финансирует баскетбольную команду Южного Судана, выкрикнул его имя и название страны, добавив несколько огненных эмодзи.

Ранее Аренас в своём подкасте допустил обидные ксенофобские высказывания в адрес сборной Южного Судана, едва не обыгравшей в товарищеском матче сборную США. Это вызвало бурную реакцию баскетбольных болельщиков и игроков.

После отличного выступления против сборной США в товарищеском матче, Южный Судан обыграл Пуэрто-Рико в 1-м туре Олимпиады-2024.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Южный Судан
Окончен
90 : 79
Пуэрто-Рико
Южный Судан: Джонс, Omot, Maluach, Kuol, Куани, Габриэль, Тор, Shayok, Makoi, Deng, Kacuol, Dech
Пуэрто-Рико: Pineiro, Кондитт, Howard, Рид, Альварадо, Thompson Jr., Ford, Clavell, Romero, Ortiz, Toro, Waters
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Новости. Баскетбол
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