Бывший тренер сборной России Дэвид Блатт отдал дань уважения Леброну Джеймсу

Израильский тренер Дэвид Блатт, который ранее тренировал ЦСКА и сборную России по баскетболу, рассказал, что чувствует, наблюдая за игрой лёгкого форварда сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Да, я смотрел матч — США — Сербия. Что я чувствую, наблюдая за игрой Леброна на таком высоком уровне в его возрасте? Изумление. И уважение. И признательность. Что он может продолжать делать то, что он делает на этом уровне, с таким энтузиазмом, старанием и преданностью. Это, знаете ли… это действительно невероятно. Это действительно так. Уважение и ещё раз уважение», — приводит слова Блатта Basketnews.

Дэвид Блатт тренировал Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» с 2014 по 2016 год. 28 июля в матче 1-го тура группового этапа летних Олимпийских игр США обыграли Сербию со счётом 110:84.

Леброн Джеймс набрал в этом матче 21 очко, сделал семь подборов и девять передач. Теперь на его счету 97 передач на Олимпиадах, он занимает шестое место по этому показателю.