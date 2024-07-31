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Бывший тренер сборной России Дэвид Блатт отдал дань уважения Леброну Джеймсу

Бывший тренер сборной России Дэвид Блатт отдал дань уважения Леброну Джеймсу
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Израильский тренер Дэвид Блатт, который ранее тренировал ЦСКА и сборную России по баскетболу, рассказал, что чувствует, наблюдая за игрой лёгкого форварда сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Да, я смотрел матч — США — Сербия. Что я чувствую, наблюдая за игрой Леброна на таком высоком уровне в его возрасте? Изумление. И уважение. И признательность. Что он может продолжать делать то, что он делает на этом уровне, с таким энтузиазмом, старанием и преданностью. Это, знаете ли… это действительно невероятно. Это действительно так. Уважение и ещё раз уважение», — приводит слова Блатта Basketnews.

Дэвид Блатт тренировал Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» с 2014 по 2016 год. 28 июля в матче 1-го тура группового этапа летних Олимпийских игр США обыграли Сербию со счётом 110:84.

Леброн Джеймс набрал в этом матче 21 очко, сделал семь подборов и девять передач. Теперь на его счету 97 передач на Олимпиадах, он занимает шестое место по этому показателю.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сербия
Окончен
84 : 110
США
Сербия: Йокич - 20, Богданович - 14, Добрич - 13, Мицич - 11, Аврамович - 10, Маринкович - 6, Йович - 5, Петрушев - 4, Милутинов - 1, Plavsic, Гудурич, Давидовац
США: Дюрант - 23, Джеймс - 21, Холидэй - 15, Букер - 12, Карри - 11, Эдвардс - 11, Дэвис - 7, Эмбиид - 4, Адебайо - 4, Уайт - 2, Халибёртон, Тейтум
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