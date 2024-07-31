Звёзды Единой лиги Воронов, Карасёв и Понкрашов сыграли в Арктическом турнире

Звёзды Единой лиги ВТБ Евгений Воронов, Сергей Карасёв и Антон Понкрашов приняли участие в уникальном турнире, который организовала компания «Норникель». Призёры Олимпийских игр — 2012 сыграли в баскетбол в Арктике, на гигантском судне «Талнах».

Воронов, Карасёв и Понкрашов сыграли в Арктическом турнире Фото: Единая лига ВТБ

Ранее Единая лига представила календарь на предстоящий сезон-2024/2024. Участие в нём примут 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). В общей сложности будет сыграно 264 матча.

Клубы, которые займут места с первого по шестое, примут участие в плей-офф турнира, а команды, которые после регулярного чемпионата будут на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где будут вести борьбу за оставшиеся две путёвки в плей-офф.

Сезон Единой лиги начнётся 21 сентября, а завершится 13 апреля следующего года.