БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы условия потенциально нового контракта Стефена Карри с «Голден Стэйт»

Названы условия потенциально нового контракта Стефена Карри с «Голден Стэйт»
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может заключить новый однолетний контракт с калифорнийской командой на общую сумму $ 62,6 млн. Об этом сообщает портал TheWarriorsTalk со ссылкой на RealGM.

«Стефен Карри может заключить однолетний контракт с «Голден Стэйт» на сезон-2026/2027 с предполагаемой суммой в $ 62,6 млн. У клуба есть время до 21 октября, чтобы оформить это продление на дополнительный год», — сказано в сообщении.

Отметим, что на данный момент Карри находится в расположении сборной США по баскетболу, принимая участие в Олимпийских играх, которые проходят в Париже. В первой игре американцы обыграли сборную Сербии со счётом 110:84.

Сейчас читают:
Кто станет лицом НБА после ухода Леброна, Карри и Дюранта? Netflix сделал свой выбор
Кто станет лицом НБА после ухода Леброна, Карри и Дюранта? Netflix сделал свой выбор

Погба поздравил Стефена Карри с победой в матче против Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android