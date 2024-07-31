Названы условия потенциально нового контракта Стефена Карри с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может заключить новый однолетний контракт с калифорнийской командой на общую сумму $ 62,6 млн. Об этом сообщает портал TheWarriorsTalk со ссылкой на RealGM.

«Стефен Карри может заключить однолетний контракт с «Голден Стэйт» на сезон-2026/2027 с предполагаемой суммой в $ 62,6 млн. У клуба есть время до 21 октября, чтобы оформить это продление на дополнительный год», — сказано в сообщении.

Отметим, что на данный момент Карри находится в расположении сборной США по баскетболу, принимая участие в Олимпийских играх, которые проходят в Париже. В первой игре американцы обыграли сборную Сербии со счётом 110:84.

Погба поздравил Стефена Карри с победой в матче против Сербии: