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Виктор Вембаньяма — в топ-2 по нескольким статистическим показателям на Олимпиаде

Виктор Вембаньяма — в топ-2 по нескольким статистическим показателям на Олимпиаде
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Центровой и один из лидеров сборной Франции по баскетболу Виктор Вембаньяма является лидером по нескольким статистическим показателям во время Олимпийских игр, которые проходят сейчас в Париже. Отметим, что 20-летний баскетболист принял участие уже в двух матчах.

Как сообщает статистический портал StatMuse, французский центровой является лидером среди всех игроков по количеству блок-шотов. Более того, Вембаньяма занимает вторые места по количеству собранных подборов и совершённых перехватов. Для Виктора турнир таких масштабов является первым за профессиональную карьеру.

Французская национальная команда одержала победы во всех встречах. В 1-м туре Франция взяла верх над сборной Бразилии со счётом 78:66. Однако во второй игре французы не без труда справились в овертайме со сборной Японии — 94:90.

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