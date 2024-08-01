Андрей Зубков назвал причину, по которой покинул «Зенит» после пяти сезонов

Андрей Зубков ответил на вопрос о том, почему принял решение покинуть «Зенит» после пяти сезонов, проведённых в составе команды.

«Это было изначально решение клуба, потому что у меня уже заканчивался контракт. Мой последний год получился немножко смазанным по множеству причин. И, видимо, из-за этого клуб не захотел продлевать со мной соглашение.

Но и в целом я думал о том, что если даже предложения от них поступят, то подожду ещё какие-то варианты. Потому что я живу в Москве, семья живёт здесь, и мне уже хотелось перебраться в этот город», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В «Зените» Зубков выступал с 2019 года, а с 2022-го числился капитаном. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом Единой лиги ВТБ, а также обладателем Суперкубка и Кубка России.

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