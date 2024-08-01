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Зубков объяснил, почему его последний год в «Зените» получился «смазанным»

Зубков объяснил, почему его последний год в «Зените» получился «смазанным»
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Андрей Зубков оценил, как провёл сезон-2023/2024. По его окончании 33-летний баскетболист покинул «Зенит» и присоединился к МБА-МАИ.

«Мой последний год получился немножко смазанным по множеству причин. Первая половина сезона прошла довольно-таки хорошо. А потом, как иногда бывает… У меня заканчивался контракт, может быть, были какие-то переживания. Что-то не получалось в игре.

Плюс весь пятый год семья не была со мной в Питере. Они были так, наездами. Может быть, этого мне не хватило, может, ещё чего-то. В общем, что было, то было. Забыли и работаем над ошибками», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В «Зените» Зубков выступал с 2019 года, а с 2022-го числился капитаном. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом Единой лиги ВТБ, а также обладателем Суперкубка и Кубка России.

Читайте интервью с Андреем Зубковым на «Чемпионате».
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