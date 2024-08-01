БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Зубков: не так много клубов хотят развивать молодых ребят. Всем нужен результат

Андрей Зубков: не так много клубов хотят развивать молодых ребят. Всем нужен результат
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок МБА-МАИ Андрей Зубков высказался о политике команды выступать без легионеров в составе.

«Во-первых, это большой плюс для развития своих игроков. Если клуб придерживается такой политики, значит, руководство в это верит. Есть цель — развивать молодых ребят.

Я считаю, что это правильно, потому что у нас не так много клубов, которые хотят это делать. В основном всем нужен результат. Отсюда идёт какое-то давление, в том числе на тренеров — иногда они не могут выпустить молодого или русского игрока, потому что надо выигрывать.

Если здесь придерживаются такой политики и дают доверие молодым, то это очень хорошо. В дальнейшем это поможет нашему баскетболу», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с Андреем Зубковым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Хочу показать — я ещё не старый и что-то могу». Бывший капитан «Зенита» — новичок МБА-МАИ
Эксклюзив
«Хочу показать — я ещё не старый и что-то могу». Бывший капитан «Зенита» — новичок МБА-МАИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android