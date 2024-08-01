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Зубков объяснил, почему решил продолжить карьеру в МБА-МАИ

Зубков объяснил, почему решил продолжить карьеру в МБА-МАИ
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Форвард Андрей Зубков ответил на вопрос о том, почему он остановился на МБА-МАИ при выборе новой команды. С 2019 года игрок выступал за «Зенит».

«Я был уверен на 100 процентов, что в МБА-МАИ будет большая игровая практика. Я знаю, что мне много времени будет отведено на площадке. Плюс совсем другая роль — не такая, как была все эти годы. Я буду не заменяющим игроком, а основным. Это вызов для меня — побыть в новом амплуа.

Очень хочется себя в этом попробовать и посмотреть, как я смогу себя проявить и помочь команде, молодым игрокам и тренеру. А по поводу других предложений — да, они были. Но мне хотелось остаться в Москве. Кто звал — оставим в секрете», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с Андреем Зубковым на «Чемпионате».
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