Форвард МБА-МАИ Зубков отреагировал на критику со стороны фанатов «Зенита»

Форвард Андрей Зубков отреагировал на критику со стороны фанатов «Зенита». Некоторые болельщики до сих пор припоминают игроку ошибку в концовке седьмого матча полуфинальной серии плей-офф–2023 с УНИКСом (3-4). При равном счёте за пять секунд до сирены Зубков не смог сделать решающий бросок, потому что заступил в аут.

«На негатив я стараюсь не обращать внимания. Да, поначалу было тяжело, переживал. Всё лето практически думал об этом моменте. Но это игра. Это был седьмой матч.

Да, мой момент решил исход именно этого матча. Но если брать всю серию в целом, она не была ровной. То выиграем «+30», то проиграем «-30». И если бы мы как-то ровно сыграли в этой серии, может быть, и не дошло бы до этого момента.

Поэтому да, вся ответственность полностью на мне. Но я всегда говорил и буду этого придерживаться — выигрывает или проигрывает именно команда», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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