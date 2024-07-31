Майк Кшишевски: любой, кто критикует Леброна, просто сумасшедший

Бывший главный тренер сборной США по баскетболу и университетской команды Дьюк в NCAA Майк Кшишевски рассказал о тренировках Леброна Джеймса, благодаря которым он остаётся в прекрасной форме даже в 39 лет. Напомним, Кшишевски тренировал Джеймса на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.

«Сперва ты немного в шоке от его атлетизма… Потом добавляются интеллект, потом командный голос, потом лидерские качества, а потом ещё что-то, чего нет у многих людей, а именно воля к победе, к готовности трудиться ради неё… Поэтому любой, кто каким-либо образом критикует Леброна, просто сумасшедший. Мы не увидим никого похожего на него. Он единственный в своём роде.

Только Джеймс и Коби Брайант — единственные игроки, которых я знаю, прикладывавшие максимальные усилия даже на свободных тренировках», — приводит слова Кшишевски The Sports Rush.

28 июля в матче 1-го тура группового этапа летних Олимпийских игр США обыграли Сербию со счётом 110:84. Леброн Джеймс набрал в этом матче 21 очко, сделал семь подборов и девять передач. Теперь на его счету 97 передач на Олимпиадах, он занимает шестое место по этому показателю.