Майк Кшишевски назвал двух лучших игроков в истории баскетбола

Бывший главный тренер сборной США по баскетболу и университетской команды Дьюк в NCAA Майк Кшишевски назвал двух лучших, по его мнению, игроков в истории баскетбола.

«Я считаю, что Майкл Джордан и Коби Брайант, вероятно, два самых великих игрока в истории нашей игры. Они были просто суперталантливы, но они также были невероятно целеустремлённы. Не думаю, что был кто-то ещё, кто был более конкурентоспособным, чем двое этих парней.

Это было заложено в их характере. Когда они выходили на площадку и это имело значение, будь то на тренировке или в игре, они были абсолютно сосредоточены. Они стремились быть великими, а не просто хорошими. Они стремились побеждать, и они никогда не боялись трудных моментов.

Я больше знал Коби, потому что он был в двух наших командах, где я был главным тренером. Если случался трудный момент, он улыбался, как будто говоря: «Ладно, вот к чему я готовился. Всё остальное было довольно легко, но именно это делает меня». И он всё время справлялся», — сказал Кшишевски на «Шоу Дэна Патрика».