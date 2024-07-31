Дэвид Блатт: НБА всё больше ценит и поддерживает европейский стиль игры

Израильский тренер Дэвид Блатт, который ранее тренировал ЦСКА и сборную России по баскетболу, предсказывает большое будущее для испанского специалиста Жорди Фернандеса в НБА.

У 65-летнего Блатта ранее диагностировали рассеянный склероз, но он сохранил острый ум, любовь к баскетболу и продолжает консультировать «Маккаби» Тель-Авив и сборную Канады, которую тренирует Жорди Фернандес.

Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Фернандес назвал Блатта своим ангелом-хранителем.

«Я действительно предсказываю ему большое будущее в НБА. Он оказался в ситуации, которая позволяет ему развиваться самому и развивать свою тренерскую программу.

Ожидания изначально будут сосредоточены на этих двух аспектах. Я не думаю, что ему нужно обязательно вывести свою команду в плей-офф уже в первый или второй год, но он должен помочь команде расти, создать идентичность и терпеливо, целенаправленно и последовательно развивать её. Я считаю, что он очень подходит под эти задачи.

Одна из причин, по которой я настоятельно рекомендовал его, заключается не только в том, что мы уже много лет знаем друг друга, но и в том, что его европейское происхождение хорошо вписывается в меняющийся ландшафт НБА. НБА всё больше ценит и поддерживает европейский стиль игры.

Он очень хорошо подходит на эту роль. Он отличный коммуникатор и человек, умеющий строить отношения, и это очень поможет ему в его новой роли», — приводит слова Блатта Basketnews.