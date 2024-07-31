Рестлер WWE: Бронни Джеймс ведёт «Лейкерс» к Земле обетованной

Американский рестлер из WWE Майкл Мизанин, известный под псевдонимом Миз, высказался об атакующем защитнике и новичке «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсе. В частности, Мизанин ответил на вопрос, является ли Олимпиада-2024 последней возможностью для форварда «озёрников» и сборной США по баскетболу Леброна Джеймса выиграть какой-либо чемпионат.

«Вы шутите? Бронни Джеймс в Лос-Анджелесе. Бронни Джеймс ведёт «Лейкерс» к Земле обетованной. На самом деле, я бы хотел, чтобы «Кавальерс» выбрали Бронни на драфте, тогда они могли бы получить и Леброна Джеймса, и тогда это были бы Донован Митчелл, Леброн, Бронни, Дариус Гарлэнд, Эван Мобли — это было бы потрясающе. И мы бы дошли до финала НБА», — заявил Мизанин в эфире программы NBA Today.

Отметим, что Майкл является уроженцем штата Огайо, поэтому его отдельное упоминание «Кливленда», за который также когда-то выступал Леброн Джеймс, не удивляет. Отметим, что Леброн помог «Кавальерс» выиграть чемпионский титул в 2016 году. Затем звёздный форвард повторил это достижение с «Лейкерс» в 2020-м.