Доминик Мавра покидает саратовский «Автодор»

30-летний хорватский разыгрывающий Доминик Мавра покидает БК «Автодор». Об этом сообщает пресс-служба саратовского клуба.

«В связи с окончанием действия контракта клуб покидает разыгрывающий Доминик Мавра. Желаем Доминику удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Доминик Мавра присоединился к «Автодору» в прошлом году и провёл в команде весь сезон-2023/2024. В составе саратовской команды Мавра принял участие в 41 матче, в среднем набирая 11 очков, делая три подбора и 5,5 передачи за 29 с половиной минут игрового времени.

Ранее сообщалось, что «Автодор» не станет продлевать контракт с 38-летним российским баскетболистом, играющим на позиции атакующего защитника, заслуженным мастером спорта России Виталием Фридзоном.