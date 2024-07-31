Сборная Сербии разгромила команду Пуэрто-Рико в матче 2-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 107:66 (24:12, 28:23, 27:16, 28:15) в пользу сербских баскетболистов. Матч проходил на арене Пьер Моруа (Вильнёв-д'Аск).

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Филип Петрушев. За время встречи он набрал 15 очков и сделал девять подборов.

Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стал форвард Кристофер Ортиз. За время встречи Ортиз набрал 19 очков, сделал шесть подборов, а также две передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).

Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.