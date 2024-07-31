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Сербия — Пуэрто-Рико — результат матча 31 мюля 2024 года, счёт 107:66, баскетбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Сербии разгромила команду Пуэрто-Рико в матче 2-го тура Олимпиады-2024
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Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 107:66 (24:12, 28:23, 27:16, 28:15) в пользу сербских баскетболистов. Матч проходил на арене Пьер Моруа (Вильнёв-д'Аск).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
66 : 107
Сербия
Пуэрто-Рико: Pineiro, Кондитт, Howard, Рид, Альварадо, Thompson Jr., Ford, Clavell, Romero, Ortiz, Toro, Waters
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Филип Петрушев. За время встречи он набрал 15 очков и сделал девять подборов.

Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стал форвард Кристофер Ортиз. За время встречи Ортиз набрал 19 очков, сделал шесть подборов, а также две передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).

Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

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