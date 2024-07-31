Николе Йокичу не хватило одной передачи до исторического трипл-дабла на Олимпиаде

Центровому сборной Сербии и «Денвер Наггетс» Николе Йокичу не хватило одной передачи до исторического трипл-дабла в рамках Олимпиад. Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 107:66 в пользу сербских баскетболистов.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Филип Петрушев. За время встречи он набрал 15 очков и сделал девять подборов. Йокич набрал 14 очков, сделал 15 подборов и девять передач, остановившись в шаге от трипл-дабла.

За всю историю Олимпийских игр в мужском баскетболе было зарегистрировано всего три трипл-дабла. Первый официальный трипл-дабл был оформлен во время Игр в Монреале в 1976 году, когда член Зала славы ФИБА Александр Белов набрал 23 очка, сделал 14 подборов и 10 результативных передач, обеспечив Советскому Союзу победу над Канадой со счётом 100:72.

Второй трипл-дабл был совершён в Лондоне в 2012 году Леброном Джеймсом, который в полуфинале с Австралией набрал 11 очков, 14 подборов и 12 передач. Защитник сборной Словении Лука Дончич оформил третий в истории Олимпиад трипл-дабл из 16 очков, 10 подборов и 18 передач в матче полуфинала с Францией (89:90).

Стоит отметить, что до 1970-х годов количество передач и подборов не отслеживалось, поэтому более ранние возможные трипл-даблы не регистрировались.