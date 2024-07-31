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Скип Бэйлесс уверен, что сборная США не испытает проблем в матче с Южным Суданом

Скип Бэйлесс уверен, что сборная США не испытает проблем в матче с Южным Суданом
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Известный американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс уверен, что сборная США обыграет Южный Судан в рамках 2-го тура Олимпиады-2024 с большим отрывом, чем в недавнем товарищеском матче.

«Я думаю, что они [Южный Судан] привлекли наше внимание, и я уверен, что наши парни отнесутся к этому сопернику очень серьёзно. Я действительно считаю, что у них есть некая миссия — показать, что они величайшая команда США, включая прошлые «Дрим-тим».

Так что у них будет возможность громко заявить о себе в матче с командой, которая опозорила их до этого, хотя мы и удержали тогда победу… Думаю, мы можем выиграть эту игру с разницей в 22 очка», — приводит слова Бэйлесса The Sports Rush.

Перед началом Олимпиады-2024 сборная США одержала трудовую победу над командой Южного Судана в товарищеском матче, победив со счётом 101:100 (24:26, 20:32, 37:18, 20:24).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
1-я четверть
12 : 10
Южный Судан
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Южный Судан: Джонс, Omot, Малуах, Куол, Куани, Габриэль, Тор, Shayok, Макой, Денг, Kacuol, Деч
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Новости. Баскетбол
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