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Эксперт: ожидать, что «Лейкерс» смогут совершить чудо и превратить воду в вино, нереально

Эксперт: ожидать, что «Лейкерс» смогут совершить чудо и превратить воду в вино, нереально
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Североамериканский журналист и аналитик Fox Sports Рик Бучер высказался по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В частности, Бучер считает, что «озёрники» не добьются каких-либо успехов.

«Я не вижу никаких перспектив для их улучшения к началу сезона и не ожидаю прогресса к его завершению. Ситуация у них осталась такой же, как и в прошлом году: талантов явно не хватает, а те, что есть, обходятся слишком дорого. Ожидать, что они смогут совершить чудо и превратить воду в вино, просто нереально», — сказал Бучер в эфире программы Undisputed.

Отметим, что в нынешнем межсезонье руководство лос-анджелесского клуба не подписало ни одного свободного агента. На минувшем драфте НБА «Лейкерс» под общим 17-м номером выбрали лёгкого форварда Далтона Кнехта, а под 55-м — атакующего защитника Бронни Джеймса, который является старшим сыном Леброна Джеймса.

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