Никола Йокич высказался об упущенном трипл-дабле на Олимпиаде

Центровой сборной Сербии и «Денвер Наггетс» Никола Йокич довольно спокойно отреагировал на упущенный трипл-дабл на Олимпийских играх, что ранее удавалось лишь трём игрокам.

«Ну что ж, что есть, то есть», — приводит слова Йокича Basketnews.

Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 107:66 в пользу сербских баскетболистов. Никола Йокич набрал 14 очков, сделал 15 подборов и девять передач, остановившись в шаге от трипл-дабла.

Йокич был заменён за 30 секунд до конца третьей четверти и просидел на скамейке всю заключительную четверть. За всю историю Олимпийских игр в мужском баскетболе было зарегистрировано всего три трипл-дабла. Первый официальный трипл-дабл оформил Александр Белов, второй — Леброн Джеймс, а третий — Лука Дончич.