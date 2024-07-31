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Никола Йокич высказался об упущенном трипл-дабле на Олимпиаде

Никола Йокич высказался об упущенном трипл-дабле на Олимпиаде
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Центровой сборной Сербии и «Денвер Наггетс» Никола Йокич довольно спокойно отреагировал на упущенный трипл-дабл на Олимпийских играх, что ранее удавалось лишь трём игрокам.

«Ну что ж, что есть, то есть», — приводит слова Йокича Basketnews.

Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 107:66 в пользу сербских баскетболистов. Никола Йокич набрал 14 очков, сделал 15 подборов и девять передач, остановившись в шаге от трипл-дабла.

Йокич был заменён за 30 секунд до конца третьей четверти и просидел на скамейке всю заключительную четверть. За всю историю Олимпийских игр в мужском баскетболе было зарегистрировано всего три трипл-дабла. Первый официальный трипл-дабл оформил Александр Белов, второй — Леброн Джеймс, а третий — Лука Дончич.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
66 : 107
Сербия
Пуэрто-Рико: Ортис - 19, Ромеро - 10, Томпсон - 7, Форд - 6, Клавелл - 6, Уотерс - 5, Пинейро - 3, Ховард - 3, Рид - 3, Кондитт - 2, Альварадо - 2, Торо Барэа
Сербия: Петрушев - 15, Йокич - 14, Богданович - 13, Мицич - 13, Аврамович - 12, Милутинов - 11, Йович - 10, Гудурич - 6, Маринкович - 4, Давидовац - 4, Добрич - 3, Плавшич - 2
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