Игрок НБА — о Бене Симмонсе в «Филадельфии»: да пошёл он к чёрту!

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Жорж Ньянг вспомнил период, когда он выступал за «Филадельфию Сиксерс» вместе с лёгким форвардом «Бруклин Нетс» Беном Симмонсом.

«Как-то раз он [Бен Симмонс] прогуливался по тренировочному комплексу, и ты бы сказал ему: «Как дела, приятель?» Ребята пытались его поприветствовать. А он лишь кивал в ответ, и тогда я подумал: «Да пошёл он к чёрту!» — заявил Ньянг во время подкаста Road Trippin' Show.

Отметим, что в феврале 2022 года руководство «Сиксерс» приняло решение обменять Симмонса в «Бруклин». До этого баскетболист пропускал тренировки команды, а также матчи НБА, что негативно сказывалось на общую атмосферу в коллективе.

Бен Симмонс реализовал 10 подряд штрафных бросков: