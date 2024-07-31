Богдан Богданович: какой-то болельщик кричал, что нужно вернуть Йокича на площадку

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович прокомментировал упущенный Николой Йокичем трипл-дабл в матче с Пуэрто-Рико на Олимпийских играх в Париже.

«Мы слышали какого-то болельщика, который кричал, что нужно вернуть Николу на площадку. Но я думаю, ему скучно думать о статистике, потому что он доминирует, и могу вам сказать, что он играет не ради статистики», — приводит слова Богдановича Basketnews.

Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 107:66 в пользу сербских баскетболистов. Никола Йокич набрал 14 очков, сделал 15 подборов и девять передач, остановившись в шаге от трипл-дабла.

Йокич был заменён за 30 секунд до конца третьей четверти и просидел на скамейке всю заключительную четверть. За всю историю Олимпийских игр в мужском баскетболе было зарегистрировано всего три трипл-дабла. Первый официальный трипл-дабл оформил Александр Белов, второй — Леброн Джеймс, а третий — Лука Дончич.