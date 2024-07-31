В ФИБА шуточно сравнили рост Виктора Вембаньямы с французскими багетами

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) шуточно измерила рост центрового сборной Франции и «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в традиционных французских багетах.

«Забудьте о дюймах, забудьте о сантиметрах. Вот Вемби в багетах», — говорится в сообщении ФИБА на их странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Виктор Вембаньяма Фото: FIBA

Согласно официальным данным ФИБА, рост 20-летнего Вембаньямы составляет 222 см, а его вес — 109 кг. Он является самым высоким баскетболистом на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Во вторник, 30 июля, во время матча Олимпиады между Францией и Японией встретились самый высокий — Виктор Вембаньяма — и самый низкий — Юки Тогаси — баскетболисты турнира. Рост Юки Тогаси — 167 см, что на 55 см меньше французского бигмена.