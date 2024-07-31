Никола Милутинов не против быть в тени Николы Йокича на Олимпиаде-2024

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов вполне удовлетворён своей ролью резервиста Николы Йокича в составе национальной команды на Олимпийских играх в Париже. Он считает, что его и остальных игроков главная задача — поддерживать Йокича и другого лидера сборной — Богдана Богдановича.

«Когда Никола Йокич на площадке, играть становится настоящим удовольствием. Моя задача — поддерживать его и управлять временем на паркете, ведь он и Богдан [Богданович] — ключевые игроки нашей команды. Поэтому каждый из нас должен делать всё возможное, чтобы они могли показать свой лучший баскетбол.

Уверен, что Никола не слишком переживает по этому поводу, и тренер тоже старается снять с него лишнее давление.

Нельзя выжимать из игроков все силы; важно сохранять их свежими, особенно учитывая, что следующая игра уже через три дня. Мы должны быть в оптимальной форме, ведь для достижения успеха на следующих этапах нужны усилия каждого игрока», — приводит слова Милутинова Eurohoops.

Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 107:66 в пользу сербских баскетболистов. Никола Йокич набрал в матче 14 очков, сделал 15 подборов и 9 передач, остановившись в шаге от трипл-дабла.