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Никола Милутинов не против быть в тени Николы Йокича на Олимпиаде-2024

Никола Милутинов не против быть в тени Николы Йокича на Олимпиаде-2024
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Центровой сборной Сербии Никола Милутинов вполне удовлетворён своей ролью резервиста Николы Йокича в составе национальной команды на Олимпийских играх в Париже. Он считает, что его и остальных игроков главная задача — поддерживать Йокича и другого лидера сборной — Богдана Богдановича.

«Когда Никола Йокич на площадке, играть становится настоящим удовольствием. Моя задача — поддерживать его и управлять временем на паркете, ведь он и Богдан [Богданович] — ключевые игроки нашей команды. Поэтому каждый из нас должен делать всё возможное, чтобы они могли показать свой лучший баскетбол.

Уверен, что Никола не слишком переживает по этому поводу, и тренер тоже старается снять с него лишнее давление.

Нельзя выжимать из игроков все силы; важно сохранять их свежими, особенно учитывая, что следующая игра уже через три дня. Мы должны быть в оптимальной форме, ведь для достижения успеха на следующих этапах нужны усилия каждого игрока», — приводит слова Милутинова Eurohoops.

Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами Сербии и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 107:66 в пользу сербских баскетболистов. Никола Йокич набрал в матче 14 очков, сделал 15 подборов и 9 передач, остановившись в шаге от трипл-дабла.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
66 : 107
Сербия
Пуэрто-Рико: Ортис - 19, Ромеро - 10, Томпсон - 7, Форд - 6, Клавелл - 6, Уотерс - 5, Пинейро - 3, Ховард - 3, Рид - 3, Кондитт - 2, Альварадо - 2, Торо Барэа
Сербия: Петрушев - 15, Йокич - 14, Богданович - 13, Мицич - 13, Аврамович - 12, Милутинов - 11, Йович - 10, Гудурич - 6, Маринкович - 4, Давидовац - 4, Добрич - 3, Плавшич - 2
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Новости. Баскетбол
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