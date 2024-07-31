Дюрант вышел на чистое девятое место в истории Олимпиад по очкам, до Белова — 8 очков

На данный момент проходит матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборные США и Южного Судана. На момент написания новости счёт на табло — 55:36 в пользу американской сборной.

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант за первую четверть набрал шесть очков, а во второй — три. Таким образом, Дюрант обошёл Дражена Петровича (461) и занял чистое девятое место в истории Олимпийских игр по количеству набранных очков — 467.

Отметим, что на восьмом месте располагается Сергей Белов, на счету которого 475 очков. В тройку лидеров входят бразилец Оскар Шмидт с 1093 очками, Эндрю Гейз (789) и Пау Газоль (649). Кевин Дюрант завоёвывал золотые медали в 2012, 2016 и 2021 годах.