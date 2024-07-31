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Дюрант вышел на чистое девятое место в истории Олимпиад по очкам, до Белова — 8 очков

Дюрант вышел на чистое девятое место в истории Олимпиад по очкам, до Белова — 8 очков
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На данный момент проходит матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборные США и Южного Судана. На момент написания новости счёт на табло — 55:36 в пользу американской сборной.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
4-я четверть
94 : 76
Южный Судан
США: Адебайо - 16, Дюрант - 14, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Карри - 3, Тейтум - 2, Холидэй - 2, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 19, Куол - 16, Шайок - 12, Джонс - 11, Какуол - 7, Тор - 5, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант за первую четверть набрал шесть очков, а во второй — три. Таким образом, Дюрант обошёл Дражена Петровича (461) и занял чистое девятое место в истории Олимпийских игр по количеству набранных очков — 467.

Отметим, что на восьмом месте располагается Сергей Белов, на счету которого 475 очков. В тройку лидеров входят бразилец Оскар Шмидт с 1093 очками, Эндрю Гейз (789) и Пау Газоль (649). Кевин Дюрант завоёвывал золотые медали в 2012, 2016 и 2021 годах.

Следить за матчами:
Тейтум набрал первые очки на Олимпиаде! США продолжает контролировать ход встречи. LIVE
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Тейтум набрал первые очки на Олимпиаде! США продолжает контролировать ход встречи. LIVE
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