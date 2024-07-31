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Леброн повторил достижение Кевина Дюранта и Кармело Энтони в сборной США на Олимпиадах

Леброн повторил достижение Кевина Дюранта и Кармело Энтони в сборной США на Олимпиадах
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Лёгкий форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории американского мужского баскетбола, набравшим на Олимпийских играх более 300 очков. Ранее это достижение покорили лишь два игрока сборной США — Кевин Дюрант и Кармело Энтони.

Леброн Джеймс набрал своё 300-е очко на Олимпиадах по ходу сегодняшнего матча второго круга группового турнира со сборной Южного Судана.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
4-я четверть
94 : 76
Южный Судан
США: Адебайо - 16, Дюрант - 14, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Карри - 3, Тейтум - 2, Холидэй - 2, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 19, Куол - 16, Шайок - 12, Джонс - 11, Какуол - 7, Тор - 5, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

По итогам матча 1-го тура с Сербией Леброн Джеймс вышел на шестое место по результативным передачам в истории баскетбола на Олимпийских играх.

В том матче Леброн набрал 21 очко, сделал семь подборов и девять передач. До матча с Южным Суданом на его счету было 97 передач на Олимпиадах, он занимает шестое место по этому показателю. На первом месте со 160 ассистами литовец Шарунас Ясикявичус.

Следить за матчами:
Тейтум набрал первые очки на Олимпиаде! США продолжает контролировать ход встречи. LIVE
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