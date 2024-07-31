Леброн повторил достижение Кевина Дюранта и Кармело Энтони в сборной США на Олимпиадах

Лёгкий форвард сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории американского мужского баскетбола, набравшим на Олимпийских играх более 300 очков. Ранее это достижение покорили лишь два игрока сборной США — Кевин Дюрант и Кармело Энтони.

Леброн Джеймс набрал своё 300-е очко на Олимпиадах по ходу сегодняшнего матча второго круга группового турнира со сборной Южного Судана.

По итогам матча 1-го тура с Сербией Леброн Джеймс вышел на шестое место по результативным передачам в истории баскетбола на Олимпийских играх.

В том матче Леброн набрал 21 очко, сделал семь подборов и девять передач. До матча с Южным Суданом на его счету было 97 передач на Олимпиадах, он занимает шестое место по этому показателю. На первом месте со 160 ассистами литовец Шарунас Ясикявичус.