«Я просто обалдел». Лучший молодой игрок в США — о тренировках со сборной

17-летний форвард Дьюка (NCAA) Купер Флэгг, который, вероятно, будет выбран под высоким номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, высказался о периоде в тренировочном лагере сборной США по баскетболу в преддверии Олимпийских игр — 2024, которые проходят на данный момент в Париже.

«Это было просто круто. Получить шанс играть на одной площадке с такими мастерами, которых я всю жизнь считал своими кумирами, было просто потрясающе. Я вырос, смотря их игры, и теперь я сам был частью этого мира.

В первый день, конечно, я волновался, не зная, чего ожидать. Но как только я вышел на площадку, я просто обалдел. Защищаясь против Леброна в углу, я на секунду потерял голову, осознав, где я нахожусь и с кем играю. Но мне быстро пришлось прийти в себя и сосредоточиться на игре», — приводит слова Флэгга ESPN US.