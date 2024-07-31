«Кливленд» продлил контракт с центровым на общую сумму $ 91 млн

«Кливленд Кавальерс» продлил контракт со своим центровым Джарреттом Алленом на общую сумму $ 91 млн. Об этом сообщает известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Центровой «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен договорился о трёхлетнем продлении контракта на общую сумму $ 91 млн, что теперь гарантирует ему $ 131 млн в течение следующих пяти лет, сообщил ESPN его агент Деррик Пауэлл», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джарретт Аллен провёл в НБА семь сезонов. Он дебютировал в лиге в 2017 году в составе «Бруклин Нетс», а с 2021 года играет за «Кливленд Кавальерс». В сезоне-2023/2024 он набирал в среднем 16,5 очка, делал 10,5 подбора, 2,7 передачи и 1,1 блок-шота за матч.