Сборная США победила Южный Судан с разницей в 17 очков в матче 2-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами США и Южного Судана в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 103:86 (26:14, 29:22, 18:19, 30:31) в пользу американских баскетболистов. Матч проходил на арене Пьер Моруа (Вильнёв-д'Аск).

Наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Эдрис Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Самым результативным игроком национальной команды Южного Судана стал форвард Нуни Омот. За время встречи он набрал 24 очка, сделал два подбора и две передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).

Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.