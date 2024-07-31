БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

США — Южный Судан — результат матча 31 мюля 2024 года, счёт 103:86, баскетбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная США победила Южный Судан с разницей в 17 очков в матче 2-го тура Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 июля, состоялась игра 2-го тура группового этапа между национальными командами США и Южного Судана в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 103:86 (26:14, 29:22, 18:19, 30:31) в пользу американских баскетболистов. Матч проходил на арене Пьер Моруа (Вильнёв-д'Аск).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

Наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Эдрис Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу.

Самым результативным игроком национальной команды Южного Судана стал форвард Нуни Омот. За время встречи он набрал 24 очка, сделал два подбора и две передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).

Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android