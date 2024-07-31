Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля

Сегодня, 31 июля, на Олимпиаде в Париже прошли матчи 2-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Пуэрто-Рико — Испания — 62:63
Китай — Сербия — 59:81
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на Аккор Арене (Берси).
Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.
Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.
От России на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.
- 1 августа 2024
-
00:47
-
00:12
-
00:06
-
00:00
- 31 июля 2024
-
23:54
-
23:46
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
22:51
-
22:37
-
22:16
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
20:54
-
20:40
-
20:24
-
20:03
-
19:43Доминик Мавра покидает саратовский «Автодор» Официально
-
19:34
-
19:19
-
19:16
-
18:46
-
18:13
-
18:11
-
18:06
-
17:47
-
17:29
-
16:39
-
16:24
-
16:13
-
15:56
-
15:13
-
14:29