Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля

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Сегодня, 31 июля, на Олимпиаде в Париже прошли матчи 2-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Пуэрто-Рико — Испания — 62:63

Китай — Сербия — 59:81

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 28 июля по 11 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 11 августа на Аккор Арене (Берси).

Действующими чемпионами турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.

От России на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.