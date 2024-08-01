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Никола Йокич стал автором уникального достижения в истории олимпийского баскетбола

Никола Йокич стал автором уникального достижения в истории олимпийского баскетбола
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Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич принял участие в матче 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Пуэрто-Рико, в котором его команда одержала победу со счётом 107:66.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
66 : 107
Сербия
Пуэрто-Рико: Ортис - 19, Ромеро - 10, Томпсон - 7, Форд - 6, Клавелл - 6, Уотерс - 5, Пинейро - 3, Ховард - 3, Рид - 3, Кондитт - 2, Альварадо - 2, Торо Барэа
Сербия: Петрушев - 15, Йокич - 14, Богданович - 13, Мицич - 13, Аврамович - 12, Милутинов - 11, Йович - 10, Гудурич - 6, Маринкович - 4, Давидовац - 4, Добрич - 3, Плавшич - 2

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 14 очков (5 из 7 с игры, 4 из 5 — штрафные броски), 15 подборов, девять результативных передач и два перехвата.

Как сообщает пресс-служба ФИБА, 29-летний баскетболист, таким образом, стал первым игроком в истории Олимпийских игр, которому за встречу удалось набрать как минимум 10 очков, 15 подборов и пять результативных передач.

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