Никола Йокич стал автором уникального достижения в истории олимпийского баскетбола

Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич принял участие в матче 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Пуэрто-Рико, в котором его команда одержала победу со счётом 107:66.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 14 очков (5 из 7 с игры, 4 из 5 — штрафные броски), 15 подборов, девять результативных передач и два перехвата.

Как сообщает пресс-служба ФИБА, 29-летний баскетболист, таким образом, стал первым игроком в истории Олимпийских игр, которому за встречу удалось набрать как минимум 10 очков, 15 подборов и пять результативных передач.