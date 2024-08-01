Баскетбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля

Сегодня, 31 июля, на Олимпиаде в Париже прошли матчи 2-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Пуэрто-Рико — Сербия — 66:107

США — Южный Судан — 103:86

США являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых Играх-2020, проходивших в Токио, американцы победили национальную команду Франции. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа.

Финальный матч мужского баскетбольного турнира состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси). Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.

От России на Олимпиаде принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.