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Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля

Баскетбол 3x3, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля
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В среду, 31 июля, в рамках летних Олимпийских игр в Париже прошли матчи группового этапа соревнований в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Игры провели как мужские, так и женские сборные.

Результаты игрового дня в баскетболе 3x3 31 июля:

Женщины. Групповой раунд. Германия — Австралия — 19:21
Женщины. Групповой раунд. Канада — Китай — 21:11
Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Нидерланды — 21:12
Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Китай — 15:21
Женщины. Групповой раунд. Франция — Испания — 12:17
Женщины. Групповой раунд. США — Азербайджан — 17:20
Мужчины. Групповой раунд. Литва — Франция — 20:21
Мужчины. Групповой раунд. США — Польша — 14:17

Действующим чемпионом Олимпиады у мужчин является сборная Латвии, а у женщин — США.

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Новости. Баскетбол
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