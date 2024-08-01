Скауты НБА сравнили Купера Флэгга с Андреем Кириленко

Скауты НБА сравнили 17-летнего форвард Дьюка (NCAA) Купера Флэгга, который, вероятно, будет выбран под высоким номером на драфте 2025 года, с бывшим участником Матча всех звёзд Андреем Кириленко.

«Флэгг похож на Кириленко. Он очень эффективен в защите, может защищаться в разных позициях и отлично блокирует броски. Он хорошо ассистирует другим игрокам на площадке и в переходе. Он хороший завершающий игрок в переходе, мощный игрок на флангах. Но его игра в атаке вызывает беспокойство. Ему нужно лучше бросать», — приводит слова одного из скаутов HoopsHype.

«Флэгг напоминает мне Кириленко. Он обладает хорошим рывком и агрессивно играет у кольца. Он не делает много финтов в нападении, но своими защитными действиями создаёт больше угрозы, чем кто-либо на данный момент. Его защита намного сильнее его атаки. Он скорее «четвёрка», чем «тройка». Ему нужно уделять больше внимания броскам, чтобы быть более опасным в матчах, а не только на тренировках», — отметил другой скаут.

Ранее Флэгг отработал в тренировочном лагере сборной США по баскетболу в преддверии Олимпийских игр — 2024, которые проходят на данный момент в Париже.