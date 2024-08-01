БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант отреагировал на отсутствие Джоэла Эмбиида в матче с Южным Суданом

Кевин Дюрант отреагировал на отсутствие Джоэла Эмбиида в матче с Южным Суданом
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» и сборной США по баскетболу Кевин Дюрант высказался по поводу пропущенного центровым Джоэлем Эмбиидом матча со сборной Южного Судана, в котором американская команда одержала убедительную победу со счётом 103:86.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

«В прошлой игре у нас был чемпион и представитель символической пятёрки звёзд НБА, который не вышел на площадку, а сегодня MVP тоже остался на скамейке. Но никто не пожаловался. Наши парни просто поднялись на уровень выше и отлично справились с заменой», — сказал Дюрант в послематчевом интервью.

Отметим, что в первой игре со сборной Сербии не принял участия лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, что вызвало массово обсуждения в баскетбольном сообществе. «Очень сложно в 40-минутной игре заиграть более десяти парней», — отмечал ранее главный тренер Стив Керр.

Сейчас читают:
США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции
США — в плей-офф Олимпийских игр — 2024! Справились без того, кого освистывают во Франции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android