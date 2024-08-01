Кевин Дюрант отреагировал на отсутствие Джоэла Эмбиида в матче с Южным Суданом

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» и сборной США по баскетболу Кевин Дюрант высказался по поводу пропущенного центровым Джоэлем Эмбиидом матча со сборной Южного Судана, в котором американская команда одержала убедительную победу со счётом 103:86.

«В прошлой игре у нас был чемпион и представитель символической пятёрки звёзд НБА, который не вышел на площадку, а сегодня MVP тоже остался на скамейке. Но никто не пожаловался. Наши парни просто поднялись на уровень выше и отлично справились с заменой», — сказал Дюрант в послематчевом интервью.

Отметим, что в первой игре со сборной Сербии не принял участия лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, что вызвало массово обсуждения в баскетбольном сообществе. «Очень сложно в 40-минутной игре заиграть более десяти парней», — отмечал ранее главный тренер Стив Керр.