Кевин Дюрант — тренеру Южного Судана: вы, ребята, не такие уж и крутые

В ночь с 31 июля на 1 августа завершился очередной матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборные США и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 103:86 в пользу американской команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант во время исполнения штрафных бросков обратился к главному тренеру Южного Судана Ройалу Айви. «Вы, ребята, не такие уж и крутые», — сказал звёздный форвард.

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Отметим, что наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Бэм Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Самым результативным игроком Южного Судана стал форвард Нуни Омот — 24 очка.