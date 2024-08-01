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Кевин Дюрант — тренеру Южного Судана: вы, ребята, не такие уж и крутые

Кевин Дюрант — тренеру Южного Судана: вы, ребята, не такие уж и крутые
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В ночь с 31 июля на 1 августа завершился очередной матч в рамках 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборные США и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 103:86 в пользу американской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
США
Окончен
103 : 86
Южный Судан
США: Адебайо - 18, Дюрант - 14, Эдвардс - 13, Джеймс - 12, Уайт - 10, Букер - 10, Дэвис - 8, Халибёртон - 6, Холидэй - 5, Тейтум - 4, Карри - 3, Эмбиид
Южный Судан: Омот - 24, Джонс - 18, Куол - 16, Шайок - 12, Тор - 7, Какуол - 7, Габриэль - 2, Малуач, Куани, Макой, Денг, Деч

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант во время исполнения штрафных бросков обратился к главному тренеру Южного Судана Ройалу Айви. «Вы, ребята, не такие уж и крутые», — сказал звёздный форвард.

ВИДЕО

Отметим, что наиболее результативным игроком американской сборной стал центровой Бэм Адебайо. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал семь подборов и одну передачу. Самым результативным игроком Южного Судана стал форвард Нуни Омот — 24 очка.

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